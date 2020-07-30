Клуб Бекхэма хочет подписать Суареса

Нападающий «Барселоны» Луис Суарес получил предложение из МЛС, сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, 33-летнего уругвайца хочет подписать «Интер Майами», совладельцем которого является Дэвид Бекхэм. Сообщается, что американский клуб хочет бесплатно получить форварда, чей контракт с «Барселоной» истекает в конце июня 2021 года. Источник утверждает, что в соглашении Суареса прописан пункт об автоматическом продлении на еще один год в случае, если игрок проведет за команду 60 процентов матчей следующего сезона. Сообщается, что уругваец не хочет покидать Каталонию.

В сезоне-2019/20 Суарес провел за «Барселону» 34 матча, на его счету 19 голов и 12 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость форварда в 28 миллионов евро.