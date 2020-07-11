Кике Сетьен: «Соперник в борьбе за чемпионство выигрывает все матчи»

Главный тренер «Барселоны» Кике Сетьен прокомментировал исход матча 36-го тура чемпионата Испании против «Вальядолида» (1:0).

— Мы делаем все возможное, чтобы выступать еще лучше, но соперник в борьбе за чемпионство выигрывает все матчи, — приводит слова Сетьена Marca. — Мы ожидали, что «Вальядолид» сыграет в пять защитников, и мы сделали тоже самое, чтобы прижать их на флангах. И если бы они прикрыли Бускетса, мы могли бы выходить в атаку за счет одного из центральных защитников.

У нас хорошо получалась игра 30-35 минут, когда мы должны были сделать счет крупнее.

Из-за усталости во втором тайме нам пришлось отступить и защищаться. Нам не удалось избежать всех опасных ситуаций, но мы минимизировали риск.

После предыдущего матча не прошло даже 72 часов. Было жарко, поле высохло. У нас были игроки, которым не хватало свежести.