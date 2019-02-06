Кевин-Принс Боатенг перед классико: "Играть в одной команде с Месси - волшебно"

Полузащитник "Барселоны" Кевин-Принс Боатенг перед первым матчем 1/2 финала Кубка Испании против "Реала" высоко оценил игру нападающего своей команды Лионеля Месси.

- Я играл против Месси. Это одна из самых сложных вещей в футболе, - цитирует игрока Football Espana. - Но если вы играете в одной команде с ним, то это просто невероятно. Это волшебно. Ты можешь в полной мере оценить его мастерство. Он может сам решить исход матча. То, что он может делать, это просто невероятно. Играть вместе с ним на нынешней стадии моей карьерты – это исполнение мечты.

Матч "Барселона" - "Реал" начнется в 23.00 по московскому времени.

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