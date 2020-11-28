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Карвахаль получил травму

02:58
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Защитник «Реала» Даниэль Карвахаль получил повреждение. Мадридский клуб объявил о травме правой приводящей мышцы. Продолжительность восстановления будет зависеть от хода лечения.

В сезоне-2020/21 Карвахаль провел за «Реал» 5 матчей и сделал 2 результативные передачи. Нынешний контракт защитника действует до конца июня 2022 года.

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