Карвахаль получил травму
Защитник «Реала» Даниэль Карвахаль получил повреждение. Мадридский клуб объявил о травме правой приводящей мышцы. Продолжительность восстановления будет зависеть от хода лечения.
В сезоне-2020/21 Карвахаль провел за «Реал» 5 матчей и сделал 2 результативные передачи. Нынешний контракт защитника действует до конца июня 2022 года.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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