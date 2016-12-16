10:23 16 декабря | ФУТБОЛ — Испания

Карло Анчелотти: "Рамос мог бы играть на позиции центрфорварда"

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Главный тренер "Баварии" Карло Анчелотти отметил способность защитника "Реала" Серхио Рамоса забивать голы в решающие моменты в важных матчах. По словам экс-наставника мадридцев, он даже думал о переводе Рамоса в нападение.

– Рамос продолжает забивать чудесные голы, – цитирует AS Анчелотти. – У него прекрасное чутье при игре перед воротами. Он легко мог быть играть на позиции форварда. Я иногда даже шутил в беседе с ним, что хочу поставить его в нападение. Его способности очень важны для команды.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Flamenco

Рамос действительно хорош! Палочка выручалочка! Не то, что некоторые симулянты кристина и её подруги!

19:42 16 декабря

Санта_Клаус

еще бы. В столь важных матчах, на последних минутах, когда уже не отыграться...

10:49 16 декабря

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