"Как можно продать того, кто забивает по 50 мячей?". Месси - об уходе Роналду и "Реала"

Капитан "Барселоны" Лионель Месси отметил, что "Реал" поступил неправильно, продав нападающего Криштиану Роналду в "Ювентус". По словам аргентинца, именно это стало причиной кризиса в "Королевском клубе".

– Как можно отпустить игрока, который забтивает по 50 голов за сезон? После этого у "Реала" начался кризис, – приводит слова Месси Marca со ссылкой на Fox Sports Radio. - У любой команды бы так было, если бы из нее ушел Роналду.

Конечно, примера скучает по нему, потому что лучшие игроки делают турнир сильнее. Это было хорошее время, когда он играл здесь. Мы оба из года в год становились лучше. Но думаю, что и сейчас у меня все хорошо.