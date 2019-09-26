Игроки «Барселоны» устроили антикризисный ужин

Игроки «Барселоны» решили устроить внеплановый командный ужин 25 сентября, сообщает The Mirror. На нем присутствовал весь тренерский штаб во главе с Эрнесто Вальверде. Футболисты обсуждали причины неудачного начала сезона.

Первым на ужин прибыл нападающий Лионель Месси: отмечается, что именно он и организовал мероприятие. Кроме того, на вечере присутствовал мотогонщик Марк Маркес.

«Барселона» после 6 туров занимает 5-е место в турнирной таблице чемпионата Испании, имея в активе 10 очков. От лидирующего «Реала» каталонцы отстают на 4 балла.