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Игроки «Барселоны» устроили антикризисный ужин

20:44
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Игроки «Барселоны» решили устроить внеплановый командный ужин 25 сентября, сообщает The Mirror. На нем присутствовал весь тренерский штаб во главе с Эрнесто Вальверде. Футболисты обсуждали причины неудачного начала сезона.

Первым на ужин прибыл нападающий Лионель Месси: отмечается, что именно он и организовал мероприятие. Кроме того, на вечере присутствовал мотогонщик Марк Маркес.

«Барселона» после 6 туров занимает 5-е место в турнирной таблице чемпионата Испании, имея в активе 10 очков. От лидирующего «Реала» каталонцы отстают на 4 балла.

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