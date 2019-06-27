Хосеп Гвардьола: "Не собираюсь говорить о Неймаре. Это дело "Барселоны"

Экс-главный тренер "Барселоны" Хосеп Гвардьола отказался говорить по поводу возможного возвращения Неймара в каталонский клуб. Бразилец этим летом может перейти в стан сине-гранатовых.

– Не собираюсь ничего говорить о Неймара, это не мое дело, это дело "Барселоны", – цитирует Marca Гвардьолу. – Я много времени провел в этом клубе, поэтому не хочу, чтобы какое-либо мнение было неверно истолковано.

Совместимы ли Неймар и Гризманн? Все зависит от идеи, которая есть у тренера. Хорошим игрокам всегда рады в хороших командах, оба игрока очень хороши.

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