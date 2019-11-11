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Хосеп Бартомеу: «Месси будет играть в «Барселоне» еще 2-5 лет»

14:17
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Президент «Барселоны» Хосеп Бартомеу рассказал, сколько еще будет играть нападающий Лионель Месси.

— Нет сомнений в том, что Месси все еще молод, все еще силен, — цитирует Бартомеу Sky Sports. Он все еще амбициозен. Конечно, если Лео почувствует себя в силах, все захотят продлить с ним контракт на неопределенный срок.

Так что Месси будет играть в течение двух, трех, четырех или пяти лет. Я не сомневаюсь в этом. После того, как Лео завершит свою игровую карьеру, он останется связан с «Барселоной» до конца своей жизни.

В текущем сезоне на счету Месси 7 матчей в чемпионате Испании, в которых он забил 8 голов и сделал 4 результативные передачи.

Дополнительная информация

https://www.skysports.com/football/news/11833/11859264/lionel-messi-will-stay-at-barcelona-for-another-five-years-insists-president-josep-maria-bartomeu

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