Хосеп Бартомеу: «Месси будет играть в «Барселоне» еще 2-5 лет»

Президент «Барселоны» Хосеп Бартомеу рассказал, сколько еще будет играть нападающий Лионель Месси.

— Нет сомнений в том, что Месси все еще молод, все еще силен, — цитирует Бартомеу Sky Sports. Он все еще амбициозен. Конечно, если Лео почувствует себя в силах, все захотят продлить с ним контракт на неопределенный срок.

Так что Месси будет играть в течение двух, трех, четырех или пяти лет. Я не сомневаюсь в этом. После того, как Лео завершит свою игровую карьеру, он останется связан с «Барселоной» до конца своей жизни.

В текущем сезоне на счету Месси 7 матчей в чемпионате Испании, в которых он забил 8 голов и сделал 4 результативные передачи.