«Хетафе» — «Реал Сосьедад»: онлайн-трансляция матча чемпионата Испании
«Хетафе» и «Реал Сосьедад» встретятся в матче чемпионата Испании
«Хетафе» и «Реал Сосьедад» встретятся в матче 19-го тура испанской ла лиги в пятницу, 9 января. Игра пройдет на стадионе «Колисеум Альфонсо Перес» в Хетафе и начнется в 23.00 по московскому времени.
Основные события игры «Хетафе» — «Реал Сосьедад» можно отслеживать в матч-центре на сайте «СЭ».
В прямом эфире игру покажет канал «Матч! Футбол 2», трансляция начнется за пять минут до стартового свистка и будет также доступна на сайте matchtv.ru на платной основе.
«Хетафе» набрал 21 очко в 18 турах чемпионата Испании, «Реал Сосьедад» — 18 очков. В предыдущем матче «Хетафе» сыграл вничью с «Райо Вальекано» (1:1), а «Реал Сосьедад» с тем же счетом завершил игру с «Атлетико».
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16
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17
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18
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|Эспаньол – Леванте
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