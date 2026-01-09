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9 января, 20:00

«Хетафе» — «Реал Сосьедад»: онлайн-трансляция матча чемпионата Испании

«Хетафе» и «Реал Сосьедад» встретятся в матче чемпионата Испании
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Фото AFP

«Хетафе» и «Реал Сосьедад» встретятся в матче 19-го тура испанской ла лиги в пятницу, 9 января. Игра пройдет на стадионе «Колисеум Альфонсо Перес» в Хетафе и начнется в 23.00 по московскому времени.

Основные события игры «Хетафе» — «Реал Сосьедад» можно отслеживать в матч-центре на сайте «СЭ».

Чемпионат Испании. Ла лига. 19-й тур.
09 января, 23:00. Колисеум Альфонсо Перес (Хетафе)
Хетафе
1:2
Реал Сосьедад

В прямом эфире игру покажет канал «Матч! Футбол 2», трансляция начнется за пять минут до стартового свистка и будет также доступна на сайте matchtv.ru на платной основе.

«Хетафе» набрал 21 очко в 18 турах чемпионата Испании, «Реал Сосьедад» — 18 очков. В предыдущем матче «Хетафе» сыграл вничью с «Райо Вальекано» (1:1), а «Реал Сосьедад» с тем же счетом завершил игру с «Атлетико».

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Футбол
ФК Реал Сосьедад
ФК Хетафе
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2
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3
 Вильярреал 0 0 0 0 0-0 0
4
 Атлетико 0 0 0 0 0-0 0
5
 Бетис 0 0 0 0 0-0 0
6
 Сельта 0 0 0 0 0-0 0
7
 Хетафе 0 0 0 0 0-0 0
8
 Р. Вальекано 0 0 0 0 0-0 0
9
 Валенсия 0 0 0 0 0-0 0
10
 Р. Сосьедад 0 0 0 0 0-0 0
11
 Эспаньол 0 0 0 0 0-0 0
12
 Атлетик 0 0 0 0 0-0 0
13
 Севилья 0 0 0 0 0-0 0
14
 Алавес 0 0 0 0 0-0 0
15
 Эльче 0 0 0 0 0-0 0
16
 Леванте 0 0 0 0 0-0 0
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16.08 00:00 Атлетико – Малага - : -
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