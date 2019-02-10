Хет-трик Эн-Несири принес "Леганесу" победу над "Бетисом"

"Леганес" обыграл "Бетис" (3:0) в матче 23-го тура чемпионата Испании. В составе победителей хет-трик сделал Юссеф Эн-Несири. У гостей на 81-й минуте красную карточку получил бывший игрок "Зенита" Хави Гарсия.

"Леганес" набрал 29 очков и занимает 11-е место в турнирной таблице. У "Бетиса" 32 очка и шестая позиция.

В следующем туре "Бетис" примет "Алавес", а "Леганесу" в гостевом матче будет противостоять "Реал Сосьедад".

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23-й тур

"Леганес" - "Бетис" - 3:0 (2:0)

Голы: Эн-Несири, 22 (1:0). Эн-Несири, 36 (2:0). Эн-Несири, 66 (3:0).

"Леганес": Куэльяр, Хуанфран (Рейес, 77), Омеруо, Сиовас, Сильва, Бустинса, Ресио, Весга (Рубен Перес, 72), Оскар Родригес, Брэйтуэйт, Эн-Несири (Сантос, 83).

"Бетис": Пау Лопес, Барраган, Сидней, Феддаль (Лайнес, 46), Хави Гарсия, Виллиам Карвалью, Каптум, Ло Сельсо (Гуардадо, 70), Хесе (Лорен Морон, 69), Леон, Франсис Герреро.

Предупреждения: Весга, 26. Барраган, 28. Омеруо, 53. Ресио, 76. Лайнес, 89. Брэйтуэйт, 90+2.

Удаление: Хави Гарсия, 80.

Судья: Альберола Рохас.

10 февраля. Леганес. Стадион "Estadio Municipal de Butarque".

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