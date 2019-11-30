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Хамес Родригес не хочет покидать «Реал» ради английских клубов

10:23
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Полузащитник «Реала» Хамес Родригес не хочет покидать команду ближайшей зимой. Как сообщает Marca, колумбиец хочет остаться в мадридском клубе, чтобы доказать свою состоятельность главному тренеру Зинедину Зидану.

По данным источника, на Родригеса претендуют «Арсенал», «Манчестер Юнайтед» и «Челси», однако Хамеса не привлекают варианты продолжения карьеры в Англии. Ранее сообщалось, что «Реал» готов расстаться с колумбийцем в январе.

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