Хамес Родригес не хочет покидать «Реал» ради английских клубов

Полузащитник «Реала» Хамес Родригес не хочет покидать команду ближайшей зимой. Как сообщает Marca, колумбиец хочет остаться в мадридском клубе, чтобы доказать свою состоятельность главному тренеру Зинедину Зидану.

По данным источника, на Родригеса претендуют «Арсенал», «Манчестер Юнайтед» и «Челси», однако Хамеса не привлекают варианты продолжения карьеры в Англии. Ранее сообщалось, что «Реал» готов расстаться с колумбийцем в январе.