Хамес Родригес может покинуть «Реал» бесплатно летом благодаря правилам ФИФА

Полузащитник «Реала» Хамес Родригес может бесплатно покинуть клуб летом, сообщает Sport. Колумбиец может воспользоваться правилами ФИФА, в частности пунктом 15 регламента и устава игроков. В нем говорится: «Профессиональный футболист, который в течение сезона участвует менее чем в 10 процентах матчей клуба, может досрочно растрогнуть контракт, дав аргументированное спортивное обоснование». Если обоснование будет признано убедительным, выплата клубу компенсации не потребуется.

Если Хамес все же проведет 10 процентов матчей, то у него останется всего год контракта, после которого «Реал» может отпустить его также бесплатно.

Основным претендентом на 28-летнего колумбийца считается «Эвертон», который возглавил Карло Анчелотти. Итальянец знаком с Хамесом по совместной работе в «Баварии».