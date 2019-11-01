«Гранада» проиграла «Хетафе» и опустилась на 3-е место

«Хетафе» выиграл у «Гранады» в матче 11-го тура чемпионата Испании (3:1). В составе победителей голами отметились Родригес Анхель, Мауро Арамбарри и Давид Тимор. Единственный мяч у гостей на счету Антонио Пуэртаса.

«Гранада» опустилась на третью строчку, уступив второе место «Реалу». «Хетафе» поднялся на 9-ю позицию.

Чемпионат Испании

11-й тур

«Хетафе» — «Гранада» — 3:1 (2:0)

Голы: Анхель, 35 (1:0). Арамбарри, 41 (2:0). Пуэртас, 74 (2:1). Тимор, 88 (3:1).

«Хетафе»: Сория, Кабрера (Эчейта, 46), Ньом, Суарес (Тимор, 68), Джене, Кукурелья, Максимович, Арамбарри, Анхель, Хасон (Портильо, 78), Хайме Мата.

«Гранада»: Силва, Исмаил (Кини, 46), Диас, Мартинес, Дуарте (Пуэртас, 46), Санчес, Гоналон, Брайс (Азиз, 68), Сольдадо, Рамос, Мачис.

Предупреждения: Суарес, 17. Анхель, 18. Дуарте, 40. Гоналон, 55. Санчес, 57. Арамбарри, 64. Сольдадо, 67. Сория, 81. Азиз, 87. Эчейта, 90+4.

Судья: Гонсалес Гонсалес.

31 октября. Хетафе. Стадион «Колисеум Альфонсо Перес».

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