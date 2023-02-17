Главный тренер Вальверде продлил контракт с «Атлетиком»

Главный тренер «Атлетика» Эрнесто Вальверде продлил контракт с клубом, сообщает сайт команды из Бильбао.

Новое соглашение с 59-летним специалистом рассчитано до конца 2024 года.

В нынешнем сезоне испанской ла лиги команда находится на седьмом месте в турнирной таблице, а также сыграет против «Осасуны» в полуфинале Кубка страны.

Вальверде продолжит работать с «Атлетиком», где он является тренером с наибольшим количеством проведенных матчей (332).