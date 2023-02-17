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Сегодня, 12:09

Главный тренер Вальверде продлил контракт с «Атлетиком»

Иван Шитик
Корреспондент
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Эрнесто Вальверде (справа).
Фото ФК «Атлетик»

Главный тренер «Атлетика» Эрнесто Вальверде продлил контракт с клубом, сообщает сайт команды из Бильбао.

Новое соглашение с 59-летним специалистом рассчитано до конца 2024 года.

В нынешнем сезоне испанской ла лиги команда находится на седьмом месте в турнирной таблице, а также сыграет против «Осасуны» в полуфинале Кубка страны.

Вальверде продолжит работать с «Атлетиком», где он является тренером с наибольшим количеством проведенных матчей (332).

ФК Атлетик (Бильбао)
Эрнесто Вальверде
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 Реал 21 15 3 3 44-17 48
3
 Р. Сосьедад 21 13 3 5 31-21 42
4
 Атлетико 21 11 5 5 30-17 38
5
 Бетис 21 10 4 7 27-22 34
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 Р. Вальекано 21 9 6 6 28-23 33
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 Атлетик 21 9 5 7 31-22 32
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16
 Кадис 21 5 7 9 17-33 22
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 Эспаньол 21 4 9 8 26-33 21
18
 Валенсия 21 5 5 11 26-26 20
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 Хетафе 21 4 7 10 18-28 19
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 Эльче 21 1 6 14 15-44 9
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Жирона – Альмерия
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Р. Сосьедад – Сельта
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Бетис – Вальядолид
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18.02 20:30
Мальорка – Вильярреал
 - : -
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Осасуна – Реал
 - : -
19.02 16:00
Эльче – Эспаньол
 - : -
19.02 18:15
Р. Вальекано – Севилья
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