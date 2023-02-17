Главный тренер Вальверде продлил контракт с «Атлетиком»
Главный тренер «Атлетика» Эрнесто Вальверде продлил контракт с клубом, сообщает сайт команды из Бильбао.
Новое соглашение с 59-летним специалистом рассчитано до конца 2024 года.
В нынешнем сезоне испанской ла лиги команда находится на седьмом месте в турнирной таблице, а также сыграет против «Осасуны» в полуфинале Кубка страны.
Вальверде продолжит работать с «Атлетиком», где он является тренером с наибольшим количеством проведенных матчей (332).
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Барселона
|21
|18
|2
|1
|43-7
|56
|
2
|Реал
|21
|15
|3
|3
|44-17
|48
|
3
|Р. Сосьедад
|21
|13
|3
|5
|31-21
|42
|
4
|Атлетико
|21
|11
|5
|5
|30-17
|38
|
5
|Бетис
|21
|10
|4
|7
|27-22
|34
|
6
|Р. Вальекано
|21
|9
|6
|6
|28-23
|33
|
7
|Атлетик
|21
|9
|5
|7
|31-22
|32
|
8
|Вильярреал
|21
|9
|4
|8
|22-18
|31
|
9
|Осасуна
|21
|8
|6
|7
|19-19
|30
|
10
|Мальорка
|21
|8
|4
|9
|16-20
|28
|
11
|Жирона
|21
|6
|6
|9
|27-31
|24
|
12
|Севилья
|21
|6
|6
|9
|23-29
|24
|
13
|Вальядолид
|21
|7
|3
|11
|15-28
|24
|
14
|Сельта
|21
|6
|5
|10
|22-33
|23
|
15
|Альмерия
|21
|6
|4
|11
|25-34
|22
|
16
|Кадис
|21
|5
|7
|9
|17-33
|22
|
17
|Эспаньол
|21
|4
|9
|8
|26-33
|21
|
18
|Валенсия
|21
|5
|5
|11
|26-26
|20
|
19
|Хетафе
|21
|4
|7
|10
|18-28
|19
|
20
|Эльче
|21
|1
|6
|14
|15-44
|9
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|17.02
|23:00
|
Жирона – Альмерия
|- : -
|18.02
|16:00
|
Р. Сосьедад – Сельта
|- : -
|18.02
|16:15
|
Бетис – Вальядолид
|- : -
|18.02
|20:30
|
Мальорка – Вильярреал
|- : -
|18.02
|23:00
|
Осасуна – Реал
|- : -
|19.02
|16:00
|
Эльче – Эспаньол
|- : -
|19.02
|18:15
|
Р. Вальекано – Севилья
|- : -
|19.02
|20:30
|
Атлетико – Атлетик
|- : -
|19.02
|23:00
|
Барселона – Кадис
|- : -
|20.02
|23:00
|
Хетафе – Валенсия
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|14
|
|
Карим Бензема
Реал
|11
|
|
Хосе Луис Санмартин Хоселу
Эспаньол
|11
|П
|
|
Микель Мерино
Реал Сосьедад
|7
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|7
|
|
Антуан Гризманн
Атлетико
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Луис Фелипе
Бетис
|11
|3
|1
|
|
Педро Бигас
Эльче
|17
|2
|3
|
|
Исаак Карселeн
Кадис
|14
|2
|2
Новости