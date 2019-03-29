Фото: Форлан с тремя детьми. Все - в форме "Атлетико"

Бывший нападающий сборной Уругвая Диего Форлан опубликовал фотографию со своими детьми. 39-летний футболист и его жена Пас Кардосо воспитывают троих детей: сына Мартина (родился в феврале 2016 года), дочь Лус (май-2017), а также еще одного сына Сесара (февраль-2019).

Вся четверка снялась в футболках "Атлетико", в котором Форлан играл с 2007 по 2011 год.

Помимо "Атлетико", Форлан защищал цвета таких клубов, как "Манчестер Юнайтед", "Вильярреал", "Интер" и других. В составе сборной Уругвая он занял четвертое место на ЧМ-2010, стал его лучшим бомбардиром и был признан лучшим игроком турнира. В 2016 году он завершил карьеру в индийском "Мумбае", а в 2018-м ненадолго возобновил выступления в гонконгском "Китчи".