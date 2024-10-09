«Фенербахче» хочет арендовать Гюлера у «Реала»

Вингер «Реала» Арда Гюлер может вернуться в чемпионат Турции, сообщает As.

По сведениям источника, на 19-летнего турка претендует «Фенербахче». Стамбульцы хотят арендовать игрока до конца сезона. Гюлер перешел в «Реал» летом 2023 года из «Фенербахче».

В текущем сезоне Гюлер провел 10 матчей, в среднем проводя на поле 29 минут, и отметился желтой карточкой. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 45 миллионов евро.