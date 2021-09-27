Фати прокомментировал свой гол за «Барселону» впервые за 10 месяцев

Форвард «Барселоны» Ансу Фати в своем Instagram прокомментировал победу команды в матче с «Леванте» (3:0).

В этой встрече 18-летний испанец вышел на замену и забил гол впервые за 10 месяцев после травмы колена.

«Очень рад снова наслаждаться футболом, за победу и за гол! Всем спасибо, кто помогал мне в последние месяцы, и спасибо фанатам за вашу любовь!» — написал Фати.

Футболист был травмирован в ноябре 2020 года в матче с «Бетисом». Из-за проблем с коленом он пропустил всю остававшуюся часть сезона и не смог выступить на Евро-2020.