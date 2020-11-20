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Фанаты «Барселоны» атаковали автомобиль Гризманна из-за Месси

22:55
Антуан Гризманн. Фото GFFN.
Антуан Гризманн. Фото GFFN.
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Накануне центрального матча 10-го тура чемпионата Испании «Атлетико» — «Барселона» форвард каталонцев Антуан Гризманн подвергся атаки со стороны фанатов.

Группа болельщиков «Барсы» окружила машину француза и призвала его проявлять больше уважения к лидеру команды Лионелю Месси.

Недавно бывший агент Гризманна Эрик Олатс заявил, что проблемы его экс-подопечного в новом клубе связаны с Месси, который «привык быть для «Барсы» царем и богом и без энтузиазма воспринял появление рядом еще одной суперзвезды».

Напомним, за «матрасников» Антуан выступал с 2014 по 2019 годы, забив 133 гола в 257 матчах. Прошлым летом мадридцы продали француза «Барселоне» за 120 миллионов евро.

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