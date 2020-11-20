Фанаты «Барселоны» атаковали автомобиль Гризманна из-за Месси
Накануне центрального матча 10-го тура чемпионата Испании «Атлетико» — «Барселона» форвард каталонцев Антуан Гризманн подвергся атаки со стороны фанатов.
Группа болельщиков «Барсы» окружила машину француза и призвала его проявлять больше уважения к лидеру команды Лионелю Месси.
Недавно бывший агент Гризманна Эрик Олатс заявил, что проблемы его экс-подопечного в новом клубе связаны с Месси, который «привык быть для «Барсы» царем и богом и без энтузиазма воспринял появление рядом еще одной суперзвезды».
Напомним, за «матрасников» Антуан выступал с 2014 по 2019 годы, забив 133 гола в 257 матчах. Прошлым летом мадридцы продали француза «Барселоне» за 120 миллионов евро.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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