"Это было нелегко". Месси - о победе над "Севильей"

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси после матча 25-го тура чемпионата Испании против "Севильи" (4:2) заявил, что эта встреча получилась для его команды непростой. 31-летний форвард отметился хет-триком.

- "Севилью" всегда сложно обыграть в гостях, - приводит слова Месси Твиттер El Chiringuito TV. - Это было нелегко. Мы вернулись на свой уровень и провели хороший матч. Сейчас нам предстоит Кубок. В гостях против "Реала" будут тяжело. Но для "Барселоны" важно выигрывать в каждом турнире.

"Барселона" занимает 1-е место в турнирной таблице чемпионата Испании, имея в активе 57 очков.

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