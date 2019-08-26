Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде прокомментировал победу над «Бетисом» (5:2) во втором туре чемпионата Испании, отдав должное нападающему Антуану Гризманну. Новичок каталонцев оформил дубль.

— Я должен признать, что это был важный день для него из-за травм, которые у нас были, — цитирует Marca Вальверде. — Он отлично отреагировал. Опускался в центр поля, чтобы помочь, оказывал давление. Мы знаем, что если наши атакующие игроки вернутся, у нас будет больше шансов на победу. Мы были очень хороши. Пропустили гол, который дестабилизировал нас. После этого сравняли счет и во втором тайме перевернули игру.

Месси? Мы уже говорили, что не будем торопить ни одного игрока. Чего бы мы хотели избежать, так это рецидива.

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