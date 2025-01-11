«Эспаньол» и «Леганес» сыграли вничью

«Эспаньол» и «Леганес» сыграли вничью со счетом 1:1 в матче 19-го тура чемпионата Испании. Команды обменялись голами в первые 15 минут встречи: отличились защитник хозяев Леандро Кабрера и полузащитник гостей Сейдуба Сиссе.

«Эспаньол» (16 очков) занимает 18-е место в турнирной таблице, «Леганес» (19) — на 15-й строчке.