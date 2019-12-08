Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде прокомментировал победу над «Мальоркой» (5:2) в матче 15-го тура чемпионата Испании. Он оценил гол Луиса Суареса, забитый пяткой

— Ситуация удивила меня, — цитирует Вальверде Marca. — Я думал, что это был пас напарнику по команде. Экстраординарный гол. У него были более простые моменты для гола. Хет-трик Месси является хорошим способ отпраздновать «Золотой мяч».

Ракитич? Он очень важен, привносит в нашу игру баланс, очень помогает нам. У меня нет планов насчет него на январское трансферное окно, потому что оно еще не открылось. Идем от игры к игре. Посмотрим, что будет дальше. Он выступает на высоком уровне и является большим профессионалом.

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