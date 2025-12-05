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«Севилья» обыграла «Экстремадуру» в Кубке Испании

Игнат Заздравин
Корреспондент

«Севилья» в гостях одержала победу над «Экстремадурой» в 1/32 финала Кубка Испании — 2:1.

Победу гостям принесли голы Альфонсо Гонсалеса (31-я минута) и Исаака Ромеро (38-я).

Единственный мяч хозяев на 48-й минуте забил Джованни Царфино.

«Севилья» вышла в 1/16 финала Кубка Испании.

Кубок Испании. 2-й раунд.
04 декабря 2025, 23:00. Estadio Francisco de la Hera (Альмендралехо)
Эстремадура
1:2
Севилья

В другом матче 1/32 финала «Райо Вальекано» в дополнительное время победил «Реал Авила» — 2:1.

Кубок Испании. 2-й раунд.
04 декабря 2025, 21:00. Estadio Adolfo Suarez (Авила)
Реал Авила
1:2
Райо Вальекано

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ФК Севилья
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Барселона 7 7 0 0 31-7 21
2
 Атлетико 7 5 1 1 16-7 16
3
 Бетис 7 5 1 1 9-7 16
4
 Реал 7 5 0 2 18-8 15
5
 Севилья 7 4 1 2 10-9 13
6
 Алавес 7 3 2 2 11-6 11
7
 Депортиво 7 2 4 1 10-8 10
8
 Реал Сосьедад 7 3 1 3 9-13 10
9
 Вильярреал 7 2 2 3 13-12 8
10
 Атлетик 6 2 2 2 7-6 8
11
 Хетафе 7 2 2 3 4-7 8
12
 Р. Вальекано 7 2 2 3 11-16 8
13
 Осасуна 7 2 2 3 6-13 8
14
 Сельта 7 1 4 2 8-6 7
15
 Эспаньол 7 2 1 4 10-10 7
16
 Расинг 7 2 1 4 11-21 7
17
 Леванте 6 1 2 3 8-12 5
18
 Эльче 7 1 2 4 11-17 5
19
 Валенсия 7 1 1 5 4-13 4
20
 Малага 7 0 3 4 3-12 3
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11.10 00:00 Алавес – Атлетико - : -
11.10 00:00 Барселона – Хетафе - : -
11.10 00:00 Бетис – Осасуна - : -
11.10 00:00 Эльче – Сельта - : -
11.10 00:00 Леванте – Севилья - : -
11.10 00:00 Малага – Эспаньол - : -
11.10 00:00 Расинг – Валенсия - : -
11.10 00:00 Р. Вальекано – Атлетик - : -
11.10 00:00 Реал – Вильярреал - : -
11.10 00:00 Реал Сосьедад – Депортиво - : -
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ЖК
Г
Рафинья
Рафинья

Барселона

 12
Серхио Камельо
Серхио Камельо

Райо Вальекано

 7
Килиан Мбаппе
Килиан Мбаппе

Реал

 7
П
Энтони Гордон
Энтони Гордон

Барселона

 4
Ламин Ямаль
Ламин Ямаль

Барселона

 4
Джоб Очинг
Джоб Очинг

Реал Сосьедад

 3
И К Ж
Маркос Алонсо
Маркос Алонсо

Сельта

 5 1 2
Юри Берчиче
Юри Берчиче

Атлетик

 5 1 2
Фредерико Редондо
Фредерико Редондо

Эльче

 5 1 1
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