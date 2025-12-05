«Севилья» обыграла «Экстремадуру» в Кубке Испании

«Севилья» в гостях одержала победу над «Экстремадурой» в 1/32 финала Кубка Испании — 2:1.

Победу гостям принесли голы Альфонсо Гонсалеса (31-я минута) и Исаака Ромеро (38-я).

Единственный мяч хозяев на 48-й минуте забил Джованни Царфино.

«Севилья» вышла в 1/16 финала Кубка Испании.

Кубок Испании. 2-й раунд.

04 декабря 2025, 23:00. Estadio Francisco de la Hera (Альмендралехо)

В другом матче 1/32 финала «Райо Вальекано» в дополнительное время победил «Реал Авила» — 2:1.