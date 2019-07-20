Диего Симеоне: "Месси - лучший игрок в мире, почему бы мне не потренировать его"

Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне признался, что мечтает поработать с нападающим "Барселоны" Лионелем Месси. Также он отметил игру Серхио Агуэро на Кубке Америки-2019.

– Месси – лучший игрок в мире, почему бы мне не потренировать его, – цитирует TyC Sports Симеоне. – Он взял на себя Аргентину в Кубке Америки. Меня не волнуют другие заявления. Каждый волен верить в то, что он хочет, но я считаю, что Месси действовал как лидер во время турнира.

Никогда не видел, чтобы Агуэро столько работал, как на этом Кубке Америки. У сборной Аргентины я видел трех нападающих, что говорит о поисках тренера оптимальной схемы.