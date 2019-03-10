Диего Симеоне: "Барселона" проводит свой типичный сезон – всегда выигрывает"

Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне объяснил, что помогает ему мотивировать своих подопечных в борьбе за титулы, сообщает Goal.

"Атлетико" занимает второе место с 56 очками в чемпионате Испании, отставая от лидирующей "Барселоны" на 7 баллов. В Лиге чемпионов "матрасники" одержали победу в первом матче 1/8 финала турнира против "Ювентуса" (2:0).

– "Барселона", начиная с декабря, проводит свой типичный сезон – всегда выигрывает. "Атлетико" продолжает идти по своему пути улучшения. Это то, что мотивирует команду каждую неделю, – цитирует Симеоне Goal.

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