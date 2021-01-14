Нападающий Мусса Дембеле определился с номером, под которым будет выступать за «Атлетико».

24-летний француз выбрал номер «19». Ранее стало известно, что игрок перешел в мадридский клуб на правах аренды из «Лиона» до конца сезона-2020/21. «Атлетико» имеет право выкупа футболиста.

В сезоне-2020/21 Дембеле провел 16 матчей за «Лион», на его счету 1 гол. Форвард выступал за французскую команду под номером «9».