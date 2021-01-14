Дембеле определился с номером, под которым будет выступать за «Атлетико»
14:58
Нападающий Мусса Дембеле определился с номером, под которым будет выступать за «Атлетико».
24-летний француз выбрал номер «19». Ранее стало известно, что игрок перешел в мадридский клуб на правах аренды из «Лиона» до конца сезона-2020/21. «Атлетико» имеет право выкупа футболиста.
?? #WelcomeDemb?l?— Atl?tico de Madrid (@atletienglish) January 14, 2021
? New player, new shirt! ?
? #A?paAtleti pic.twitter.com/zOwE2COn2y
В сезоне-2020/21 Дембеле провел 16 матчей за «Лион», на его счету 1 гол. Форвард выступал за французскую команду под номером «9».
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