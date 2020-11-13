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Дани Алвес дал совет новичку «Барселоны» Десту

19:48
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Бывший защитник «Барселоны» Дани Алвес дал совет новичку каталонцев Серджино Десту, как решать проблемы на футбольном поле.

«Что нужно делать Десту в сложных ситуациях? Я всегда поступал по-простому: не знаю, что делать, — отдавал мяч Месси, он всегда придумает», — цитирует Алвеса официальный сайт УЕФА.

В нынешнем сезоне ла лиги 20-летний голландец провел 4 матча.

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