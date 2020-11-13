Дани Алвес дал совет новичку «Барселоны» Десту
Бывший защитник «Барселоны» Дани Алвес дал совет новичку каталонцев Серджино Десту, как решать проблемы на футбольном поле.
«Что нужно делать Десту в сложных ситуациях? Я всегда поступал по-простому: не знаю, что делать, — отдавал мяч Месси, он всегда придумает», — цитирует Алвеса официальный сайт УЕФА.
В нынешнем сезоне ла лиги 20-летний голландец провел 4 матча.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.