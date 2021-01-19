Бывший форвард «Реала» и ПСЖ Хесе интересен четырем клубам

Испанский нападающий Хесе Родригес в тренируется на Канарских островах и находится в поисках нового клуба, информирует AS. На 27-летнего футболиста претендуют четыре клуба.

В Испании форвардом интересуются «Лас-Пальмас» (Хесе выступал за них в сезоне 16/17) из сегунды и «Уэска» из ла лиги. Помимо них есть варианты с «Ниццой» и «Торино».

Хесе является свободным агентом с декабря, когда ПСЖ расторг с ним контракт. За парижский клуб форвард успел отыграть 23 минуты в нынешнем сезоне.