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Бывший форвард «Реала» и ПСЖ Хесе интересен четырем клубам

13:05
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Испанский нападающий Хесе Родригес в тренируется на Канарских островах и находится в поисках нового клуба, информирует AS. На 27-летнего футболиста претендуют четыре клуба.

В Испании форвардом интересуются «Лас-Пальмас» (Хесе выступал за них в сезоне 16/17) из сегунды и «Уэска» из ла лиги. Помимо них есть варианты с «Ниццой» и «Торино».

Хесе является свободным агентом с декабря, когда ПСЖ расторг с ним контракт. За парижский клуб форвард успел отыграть 23 минуты в нынешнем сезоне.

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