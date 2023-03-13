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Сегодня, 16:35

Бускетс и «Интер Майами» пока не договорились о контракте

Ана Горшкова
Корреспондент
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Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс еще не определился с тем, где продолжит карьеру.

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, на данный момент Бускетс и клуб MLS «Интер Майами» еще не договорились о подписании контракта. Также «Барселона» хочет предложить 34-летнему игроку новый контракт до июня 2024 года.

Бускетс не будет торопиться с решением, так как «Аль-Наср» также обратился к нему несколько недель назад.

Испанский футболист выступает основную команду «Барселоны» с 2008 года. Всего он провел за каталонский клуб 714 матчей, забил 18 голов и отдал 44 голевые передачи. Его контракт рассчитан до лета 2023 года.

Источник: Фабрицио Романо
Серхио Бускетс
ФК Аль-Наср
ФК Барселона
ФК Интер Майами
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Барселона 25 21 2 2 47-8 65
2
 Реал 25 17 5 3 50-19 56
3
 Атлетико 24 13 6 5 38-19 45
4
 Р. Сосьедад 25 13 6 6 33-24 45
5
 Бетис 25 12 6 7 33-26 42
6
 Вильярреал 25 11 5 9 29-24 38
7
 Р. Вальекано 25 9 8 8 29-28 35
8
 Осасуна 25 9 7 9 22-24 34
9
 Атлетик 25 9 6 10 33-27 33
10
 Мальорка 25 9 5 11 22-26 32
11
 Сельта 25 8 7 10 29-34 31
12
 Жирона 24 8 6 10 38-38 30
13
 Севилья 25 7 7 11 29-40 28
14
 Вальядолид 25 8 4 13 19-35 28
15
 Эспаньол 25 6 9 10 31-39 27
16
 Кадис 25 6 9 10 20-37 27
17
 Валенсия 25 7 5 13 28-28 26
18
 Хетафе 25 6 8 11 25-34 26
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 Альмерия 25 7 4 14 29-44 25
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