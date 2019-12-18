Болельщики «Барселоны» забросали поле мячами. Это акция политического протеста

Во время перенесенного матча 10-го тура чемпионата Испании «Барселона» — «Реал» болельщики хозяев забросали поле желтыми мячиками. Так они выразили протест против тюремных сроков для лидеров движения за независимость Каталонии.

Кроме того, на арене появилось множество баннеров в поддержку независимости региона и с призывами освободить тех, кто оказался в тюрьме. Ранее этот матч был перенесен из-за политической ситуации в Каталонии.