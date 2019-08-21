Бельгийские ученые определили, что Месси лучше Роналду

Ученые Левенского католического университета (Бельгия) провели исследование, чтобы сравнить форварда «Барселоны» Лионеля Месси и нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду, ранее выступавшего за «Реал».

Как информирует бельгийское издание Sporza, ученые работали совместно с голландской компанией SciSports, занимающейся сбором данных. Подсчитывались данные, собранные в период с 2013 по 2018 год. Была применена формула VAEP, оценивающая все действия игроков на поле, как в атаке, так и в защите.

В итоге средний балл VAEP за матч у Месси составил 1,21, у Роналду — 0,61. Участник исследования аспирант Том Декроос указывает, что до сезона-2015/16 у Месси и Роналду показатели почти равные, но с указанного периода аргентинец существенно вырвался вперед.

Чемпионат Италии по футболу: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр