«Барселона» впервые под руководством Хави проиграла подряд два матча ла лиги

Поражение от «Вальядолида» (1:3) стало для «Барселоны» вторым подряд в чемпионате Испании.

Как сообщает Opta, каталонцы впервые под руководством Хави проиграли две игры подряд в ла лиге.

Кроме того, сине-гранатовые пропустили 7 голов в последних 3 матчах чемпионата — столько же, сколько и в предыдущих 24 играх турнира.