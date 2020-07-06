«Барселона» разгромила «Вильярреал», Месси сделал две голевые передачи

«Вильярреал» в домашнем матче 34-го тура чемпионата Испании разгромно уступил «Барселоне» — 1:4. В составе хозяев отличился Херард Морено, также Пау Торрес отправил мяч в свои ворота. У гостей забили Антуан Гризманн и Луис Суарес. Им ассистировал Лионель Месси. Еще один гол на счету Ансу Фати.

«Вильярреал» с 54 очками занимает пятое место в турнирной таблице. Команда уступила впервые за семь матчей. «Барселона» (73) — вторая. Она отстает от лидирующего «Реала» на четыре балла.

Чемпионат Испании. Лига 1

34-й тур

«Вильярреал» — «Барселона» — 1:4 (1:3)

Голы: Пау Торрес, 3 — в свои ворота (0:1). Х.Морено, 14 (1:1). Суарес, 20 (1:2). Гризманн, 45 (1:3). Фати, 86 (1:4).

«Вильярреал»: Серхио Асенхо, Альбиоль, Марио Гаспар, А.Морено, Пау Торрес, Касорла (Тригерос, 56), Иборра (Сориано, 46), Замбо, Пако Алькасер (Бакка, 36. Ниньо, 70), Х.Морено (Мойсес Гомес, 46), Чиквуэзе.

«Барселона»: тер Штеген, Пике (Араухо, 82), Жорди Альба, Семеду (Ракитич, 60), Лангле, Видаль, Бускетс (Брэйтуэйт, 73), Сержи Роберто, Месси, Суарес (Пуч, 60), Гризманн (Фати, 72).

Предупреждение: Пау Торрес, 17.

Судья: дель Серро Гранде (Испания).

5 июля. Вильярреал. Стадион «Эстадио де ла Керамика».