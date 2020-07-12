«Барселона» рассказала о характере травмы Гризманна

Нападающий «Барселоны» Антуан Гризманн получил травму, сообщает официальный сайт клуба.

Сообщается, что у футболиста диагностировано повреждение четырехглавой мышцы правой ноги. Указано, что француз в ближайшее время не сможет играть. Срок восстановления станет известен позднее. Ранее сообщалось, что он может пропустит остаток сезона из-за травмы.

29-летний француз получил травму в матче 36-го тура ла лиги против «Вальядолида» (1:0). В текущем сезоне он провел 46 матчей за каталонцев, забил 15 голов и сделал 4 результативные передачи.