"Барселона" планирует заработать на летних трансферах 150 миллионов евро

Руководство "Барселоны" планирует заработать в летнее трансферное окно 150 миллионов евро, сообщает ESPN.

Эту сумму клуб планирует получить за счет продажи Филиппе Коутинью, Рафиньи Алькантары и Малкома, а также Ивана Ракитича, Самюэля Умтити и Артуро Видаля. Предполагается, что трансферы упомянутых футболистов позволят компенсировать затраты на приобретение французского нападающего Антуана Гризманна и голландского полузащитника Френки де Йонга.

Как сообщалось ранее, Гризманн обошелся каталонскому клубу в 120 миллионов евро, а де Йонг - в 75 миллионов евро.