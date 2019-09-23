«Барселона» планирует закончить реконструкцию «Камп Ноу» летом 2024 года, сообщает Маrса. Строительные работы начнутся летом 2020 года.

В настоящее время идет утверждение окончательного плана перепланировки стадиона, после которого будет получена лицензия на строительство. Численность обновленного «Камп Ноу» составит 105 000 человек.

Изначально планировалось, что стадион будет построен в 2021 году, однако из-за бюрократических проблем сроки пришлось увеличить. Стоимость нового стадиона составит 685 миллионов долларов.