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«Барселона» планирует закончить реконструкцию «Камп Ноу» летом 2024 года

19:15
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«Барселона» планирует закончить реконструкцию «Камп Ноу» летом 2024 года, сообщает Маrса. Строительные работы начнутся летом 2020 года.

В настоящее время идет утверждение окончательного плана перепланировки стадиона, после которого будет получена лицензия на строительство. Численность обновленного «Камп Ноу» составит 105 000 человек.

Изначально планировалось, что стадион будет построен в 2021 году, однако из-за бюрократических проблем сроки пришлось увеличить. Стоимость нового стадиона составит 685 миллионов долларов.

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