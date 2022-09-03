«Барселона» не будет продавать Антуана Гризманна в «Атлетико»

«Барселона» и агенты Антуана Гризманна не могут договориться о продажи игрока в «Атлетико», сообщает Cope.

По данным источника, мадридцы не хотят выкупать француза за 40 миллионов евро, из-за чего ограничивают его время на поле. Все эта волнует Гризманна. Его агент уже связался с представителями клубов о меньшей компенсации за выкуп футболиста.

Согласно источнику, мадридский клуб предложил сине-гранатовым за игрока 15 миллионов евро с выплатами в течение трёх лет, на что получил отказ.

В этом сезоне 31-летний нападающий забил 2 гола в трех 3 матчах ла лиги.