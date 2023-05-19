«Барселона» может обменять Альбу на Карраско у «Атлетико»

Защитник «Барселоны» Жорди Альба может покинуть команду в летнее трансферное окно, сообщает Mundo Deportivo.

По информации издания, им интересуются в «Атлетико». Сообщается, что игрок может стать частью обмена на вингера «матрасников» Янника Карраско.

В текущем сезоне 34-летний испанец сыграл 28 матчей за «Барселону», забил 2 гола и отдал 6 результативных передач.

29-летний Карраско провел 41 матч за «Атлетико», забил 8 голов и отдал 5 голевых пасов.