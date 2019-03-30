"Барселона" - "Эспаньол": стали известны стартовые составы

"Барселона" и "Эспаньол" объявили составы на матч 29-го тура чемпионата Испании. С первых минут встречу начнет форвард сине-гранатовых Лионель Месси и защитник "попугаев" Марио Эрмосо.

Состав "Барселоны": Тер Штеген, Семеду, Пике, Альба, Лангле, Ракитич, Бускетс, Артур, Коутинью, Суарес, Месси.

Состав "Эспаньола": Лопес, Росалес, Налду, Льюис, Эрмосо, Педроса, Виктор Санчес, Гранеро, Рока, Мелендо, Иглесиас.

"Барселона" занимает 1-е место в турнирной таблице, имея в активе 66 очков. "Эспаньол" с 34 баллами располагается на 14-й строчке.

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