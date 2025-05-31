«Атлетико» заплатит 25 миллионов евро за Кардосо

«Атлетико» согласовал с полузащитником «Бетиса» Джонни Кардосо условия личного контракта, сообщает Marca.

Мадридский клуб заплатит за 23-летнего игрока сборной США 25 миллионов евро. Однако игрок не присоединится к своей новой команде до июля и не примет участия в клубном чемпионате мира-2025, как бы хотелось главному тренеру «матрасников» Диего Симеоне.

В сезоне-2024/25 Кардосо сыграл в 46 матчах во всех турнирах, забил 4 гола и сделал 1 голевую передачу.

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