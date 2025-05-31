«Атлетико» заплатит 25 миллионов евро за Кардосо
«Атлетико» согласовал с полузащитником «Бетиса» Джонни Кардосо условия личного контракта, сообщает Marca.
Мадридский клуб заплатит за 23-летнего игрока сборной США 25 миллионов евро. Однако игрок не присоединится к своей новой команде до июля и не примет участия в клубном чемпионате мира-2025, как бы хотелось главному тренеру «матрасников» Диего Симеоне.
В сезоне-2024/25 Кардосо сыграл в 46 матчах во всех турнирах, забил 4 гола и сделал 1 голевую передачу.
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|
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|13
|6
|19
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|45
|
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|38
|12
|7
|19
|46-60
|43
|
14
|Алавес
|38
|11
|10
|17
|44-56
|43
|
15
|Эльче
|38
|10
|13
|15
|49-57
|43
|
16
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|11
|9
|18
|47-61
|42
|
17
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|11
|9
|18
|44-50
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|
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|23.05
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|Алавес – Р. Вальекано
|1 : 2
|23.05
|22:00
|Бетис – Леванте
|2 : 1
|23.05
|22:00
|Сельта – Севилья
|1 : 0
|23.05
|22:00
|Эспаньол – Р. Сосьедад
|1 : 1
|23.05
|22:00
|Хетафе – Осасуна
|1 : 0
|23.05
|22:00
|Жирона – Эльче
|1 : 1
|23.05
|22:00
|Мальорка – Овьедо
|3 : 0
|23.05
|22:00
|Реал – Атлетик
|4 : 2
|23.05
|22:00
|Валенсия – Барселона
|3 : 1
|24.05
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|5 : 1
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|
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|К
|Ж
|
|
Джене Даконам
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|34
|2
|10
|
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|2
|9
|
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Федерико Виньяс
Овьедо
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|2
|6
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