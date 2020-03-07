«Атлетико» сыграл вничью с «Севильей»
«Атлетико» в матче 27-го тура чемпионата Испании сыграл вничью с «Севильей» — 2:2.
Мадридцы занимают пятое место в таблице. «Севилья» — третья.
Чемпионат Испании
Лига 1
27-й тур
«Атлетико» — «Севилья» — 2:2 (2:2)
Голы: де Йонг, 19 (0:1). Мората, 32 — с пенальти (1:1). Жоау Феликс, 36 (2:1). Окампос, 43 — с пенальти (2:2).
«Атлетико»: Облак, Савич, Триппьер, Фелипе, Эрмосо (Феррейра-Карраско, 54), Коке, Сауль, Льоренте, Мората (Диегу Коста, 68), Корреа, Жоау Феликс (Витоло, 80).
«Севилья»: Вацлик, Хесус Навас, Кунде, Диегу Карлос, Регилон, Банега, Гудель, Хоан Хордан (Гомес, 74), де Йонг, Сусо (Эн-Несири, 63), Окампос (Васкес, 81).
Предупреждения: Диегу Карлос, 31. Хесус Навас, 43. Банега, 45+1. Гудель, 56. Жоау Феликс, 73. Триппьер, 77.
Судья: Эрнандес Эрнандес (Испания).
7 марта. Мадрид. Стадион «Ваньда Метрополитано».
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/spain/laleague/2019-2020/