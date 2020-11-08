«Атлетико» разгромил «Кадис» и вышел на первое место
«Атлетико» переиграл «Кадис» в матче 9-го тура чемпионата Испании (4:0). Дубль оформил Жоау Феликс, а также по голу забили Луис Суарес и Маркос Льоренте.
Победа позволила команде Диего Симеоне выйти на первое место в турнирной таблице. «Кадис» занимает 6-ю строчку.
Чемпионат Испании
9-й тур
«Атлетико» — «Кадис» — 4:0 (2:0)
Голы: Жоау Феликс, 8 (1:0). Льоренте, 22 (2:0). Суарес, 51 (3:0). Жоау Феликс, 90 (4:0).
«Атлетико»: Облак, Савич, Триппьер, Х.Хименес, Эрмосо, Коке (Кондогбья, 71), Сауль, Эррера (Торрейра, 62), Льоренте (Корреа, 55), Суарес (Лемар, 72), Жоау Феликс.
«Кадис»: Ледесма, Кала, Эспино (Алькала, 46), Акапо (Искиэрдо, 46), Фали, Фернандес (Помбо, 61), Фернандес, Йенссон (Гарридо, 72), Негредо, Лосано (Переа, 61), С.Санчес.
Предупреждения: Йенссон, 57. Кондогбья, 85.
Судья: Кордеро Вега.
7 ноября. Мадрид. Стадион «Ваньда Метрополитано».
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