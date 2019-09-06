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«Атлетико» прописал в контракте 16-летнего голкипера 36 миллионов евро отступных

16:58
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«Атлетико» подписал контракт с голкипером Алехандро Итурбе. Соглашение с 16-летним вратарем рассчитано до 2024 года, сообщает Marca.

Также в договоре прописана сумма отступных за Итурбе: 36 миллионов евро. Голкипер подписал свой первый профессиональный контракт.

Итурбе является воспитанником «Атлетико». Также он регулярно вызывается в юношеские сборные Испании различных возрастов.

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