«Атлетико» обыграл «Овьедо», Серлот оформил дубль

«Атлетико» победил «Овьедо» в домашнем матче 14-го тура чемпионата Испании — 2:0.

Дублем в составе победителей отметился норвежский полузащитник Александр Серлот — он забил голы на 16-й и 26-й минутах.

«Атлетико» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Испании — у команды 31 очко после 14 игр. «Овьедо» замыкает таблицу с девятью очками после 14 матчей.

В 15-м туре «Атлетико» 6 декабря сыграет на выезде с «Атлетиком», а «Овьедо» примет «Мальорку» 5 декабря.