«Атлетико» может рассчитывать в ближайшем матче только на 16 игроков

«Атлетико» на матч 14-го тура чемпионата Испании против «Гранады» может собрать состав только из 16 игроков, сообщает As.

Из 16 футболистов двое — вратари. Семь игроков основного состава получили травмы, среди которых Диегу Коста, Шиме Врсалько, Стефан Савич и Жоао Феликс.

Главный тренер мадридцев Диего Симеоне намерен привлечь футболистов из резервной команды.

Матч между «Гранадой» и «Атлетико» пройдет 23 ноября и начнется в 20:30 мск.