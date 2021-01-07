Дубль Месси принес «Барселоне» победу над «Атлетиком»

«Барселона» победила «Атлетик» (3:2) в матче второго тура чемпионата Испании.

Дубль в составе победителей сделал Лионель Месси. «Барса» набрала 31 очко и занимает третье место в ла лиге.

Чемпионат Испании. Ла лига

2-й тур

«Атлетик» — «Барселона» — 2:3 (1:2)

Голы: Иньяки Уильямс, 3 (1:0). Педри, 14 (1:1). Месси, 38 (1:2). Месси, 62 (1:3). Икер Муниаин, 90 (2:3).

«Атлетик»: Симон, Де Маркос (Беренгер, 67), Берчиче (Баленсиага, 32), Иньиго Мартинес, Капа, Нуньес, Рауль Гарсия (Морсильо, 80), Весга (Дани Гарсия, 65), Венседор, Икер Муниаин, Иньяки Уильямс.

«Барселона»: тер Штеген, Жорди Альба, Лангле, Араухо, Дест (Мингеса, 75), Бускетс, де Йонг, Месси, Гризманн, Дембеле (Брэйтуэйт, 75), Педри.

Предупреждения: Весга, 27. Лангле, 57. Дани Гарсия, 70.

Судья: дель Серро Гранде.

6 января. Бильбао. Стадион «Сан-Мамес».