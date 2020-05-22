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Артуро Видаль: «Хочу продолжить играть в «Барселоне»

11:42
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Полузащитник «Барселоны» Артуро Видаль рассказал, что хотел бы остаться в каталонском клубе.

Ранее сообщалось, что чилийский хавбек может перейти в «Интер» или «Ньюкасл».

— Я очень счастлив и чувствую себя комфортно в «Барселоне», — сказал Видаль в прямом эфире Instagram. — Очевидно, что я хочу продолжить играть здесь. Теперь я более подготовлен, чем когда-либо прежде. Здесь отличная команда, у меня много друзей в раздевалке.

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