Клуб из 4-го дивизиона «Арандина» выбил «Кадис» из Кубка Испании

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«Арандина» дома победила «Кадис» в матче 1/32 финала Кубка Испании — 2:1.

У хозяев голы забивали Хаджи Сисай и Хорхе Песка. У гостей отметился Феде Сан Эметерио.

Клуб из 4-го дивизиона вышел в 1/16 финала Кубка короля. Соперник «Арандины» определится после жеребьевки.