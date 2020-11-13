Ансу Фати выписан из больницы после операции
Нападающий «Барселоны» Ансу Фати выписан из больницы, где он провел четыре дня после операции на мениске, сообщает AS.
18-летний игрок покинул клинику Кирон в Барселоне ??в пятницу в инвалидном кресле.
В понедельник Фати успешно перенес операцию на левой ноге.
Напомним, испанец получил травму в первом тайме матча 9-го тура чемпионата Испании с «Бетисом» (5:2).
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.