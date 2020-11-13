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Ансу Фати выписан из больницы после операции

13 ноября 2020, 23:20
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Нападающий «Барселоны» Ансу Фати выписан из больницы, где он провел четыре дня после операции на мениске, сообщает AS.

18-летний игрок покинул клинику Кирон в Барселоне ??в пятницу в инвалидном кресле.

В понедельник Фати успешно перенес операцию на левой ноге.

Напомним, испанец получил травму в первом тайме матча 9-го тура чемпионата Испании с «Бетисом» (5:2).

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